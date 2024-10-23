الرئيس السيسى: الأزمات كشفت عجز النظام الدولى فى التعامل بإنصاف مع الصراعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن توسيع عضوية تجمع بريكس مطلع العام الجارى، يعكس نية دول التجمع تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة مجموعة بريكس، أنه من هذا المنطلق، تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع بريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "تؤمن مصر إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا أن الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التى أضحى النظام الدولى يتسم بها".