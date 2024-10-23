الحكومة: إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على، إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

يقام المشروع، على مساحة نحو مليوني متر مربع، تُخصص لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، على أن تضم أنشطة لوجيستية وخدمية وتجارية ومشروعات للأمن الغذائي.