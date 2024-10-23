مال وأعمال

الحكومة: إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: إنشاء منطقة استثمارية لشركة للتنمية الصناعية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على، إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

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يقام المشروع، على مساحة نحو مليوني متر مربع، تُخصص لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، على أن تضم أنشطة لوجيستية وخدمية وتجارية ومشروعات للأمن الغذائي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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