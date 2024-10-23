مدرب بيراميدز يرد على إمكانية خوض نهائي كأس السوبر المصري ضد الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - رد الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على إمكانية خوض فريقه نهائي كأس السوبر المصري ضد الأهلي، بدلًا من الزمالك بسبب الأحداث الأخيرة.

وتلقى يورتشيتش سؤال هل ستلعب ضد الأهلى فى حالة إنسحاب الزمالك عن نهائي كأس السوبر المصرى؟" بسبب أحداث حبس ثلاثة من فريق الزمالك إثر تعديهم على فرد أمن خلال مباراة الفريق أمام الزمالك بنصف نهائي السوبر.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي لمباراته أمام سيراميكا: "حزين لما حدث وأتمنى خوض الزمالك المباراة وأن تنتهي أزمة لاعبيه".

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس ببطولة السوبر المصري المقامة حاليًا في أبو ظبي بالإمارات، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويلتقي فريق بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمسابقة كأس السوبر المصري 2024.

