نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فاز بركلات الترجيح".. كولر يعلق على تفوق الزمالك على الأهلي بقيادة جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته غدًا الخميس. الأهلي يستعد لخوض المباراة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يسعى لتحقيق لقب كأس السوبر المصري للأندية الأبطال لعام 2024.

كولر يعلق على تفوق الزمالك على الأهلي

وقال كولر: "نحن في بداية الموسم، ويجب أن يتم تقييم أدائنا في نهايته، وليس الآن. في آخر مواجهة مع الزمالك تعادلنا في الوقت الأصلي وخسرنا بركلات الترجيح، وهذه هي طبيعة كرة القدم. نحن في الأهلي نلعب دائمًا من أجل الفوز، لكن أحيانًا الحظ لا يكون بجانبنا، كما حدث في ركلات الترجيح".

أضاف كولر أنه يركز على تجهيز الفريق بشكل كامل لتحقيق الفوز بالكأس، مؤكدًا أن التحضيرات للمباراة كانت كافية وأنه يثق في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز.

وشدد على أهمية العمل الجماعي في الفريق، مشيرًا إلى أن اللعب الفردي يبعد الفريق عن تحقيق الأهداف المطلوبة.

وفيما يتعلق بالشائعات حول حاجة لاعبي الأهلي لدعم نفسي بسبب الأزمات المتكررة، قال كولر: "أندهش من هذه الادعاءات. لا توجد أي دلائل تثبت أن اللاعبين بحاجة لطبيب نفسي، وهذه مجرد تكهنات".

اختتم كولر حديثه بالإشادة باللاعب وسام أبو علي، الذي توج هدافًا للدوري، معتبرًا أن هذا النجاح يمنحه الثقة ويعزز الروح المعنوية للفريق. كما تمنى أن يستفيد الفريق من هذه الثقة التي يتمتع بها وسام وطاهر محمد طاهر في المباراة المقبلة.