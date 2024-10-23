الزمالك بالزي الأسود الكامل أمام الأهلي في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الأسود الكامل في مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

الزمالك بالزي الأسود الكامل أمام الأهلي

يأتي ذلك بسبب تعارض الزي الأساسي لفريق الزمالك مع زي الأهلي بسبب ارتداء المنافس للشورت الأبيض، وتم إخطار الجهاز الإداري لفريق الزمالك بارتداء الزي الأسود بالكامل في لقاء الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.