نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات جزاء أم أشواط إضافية؟.. ماذا يحدث حال تعادل الأهلي والزمالك في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها غدًا الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ستقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر غدًا الخميس.

ماذا تنص اللائحة في حالة التعادل؟

وفقًا للوائح الجديدة للبطولة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل خلال الوقت الأصلي، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، كل شوط مدته 15 دقيقة (30 دقيقة إجمالًا). وإذا استمر التعادل، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

التعديلات على نظام بطولة كأس السوبر المصري

شهدت البطولة تغييرًا في نظامها بداية من النسخة السابقة، حيث تم توسيع عدد الفرق المشاركة إلى أربعة فرق: بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة، بالإضافة إلى فريق رابع يتم اختياره عن طريق دعوة خاصة من مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة للبطولة.

أما في النظام القديم، كانت البطولة تقام بين فريقين فقط، هما بطل الدوري وبطل الكأس، وكانت اللائحة تنص على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراة بالتعادل.

مشوار الأهلي والزمالك إلى النهائي

تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي.

أما نادي الزمالك، فقد حسم تأهله إلى النهائي بعد مباراة مثيرة ضد بيراميدز، انتهت بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ليفوز الزمالك بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.