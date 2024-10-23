نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء الأهلي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي، استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء الأهلي

وركز الجهاز الفني على متابعة هذه الفقرة وتدوين الملاحظات الخاصة باللاعبين، قبل بدء التدريبات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.