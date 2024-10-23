إن بى سى نيوز: هجوم صاروخى أجبر بلينكن على الاحتماء بملجأ خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - قالت شبكة إن بى سى نيوز نقلا عن مسئول أمريكي رفيع إن هجوم صاروخي أجبر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الأربعاء على الاحتماء لفترة وجيزة بملجأ في إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في قطاع غزة، حاضاً إسرائيل على استغلال فرصة نجاحاتها فى تفكيك قدرات حركة "حماس" واغتيال زعيمها يحيى السنوار للتوصل إلى حل طويل الأمد للصراع، مشيراً إلى صياغة خطط لاستعادة الرهائن وإنهاء الحرب.