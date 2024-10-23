"أكثر عمقََا".. رئيسة استوديو وارنر براذرز تشانينج تكشف تفاصيل مسلسل Harry Potter

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد النجاح الكبير للفيلم، أكدت رئيسة استوديو وارنر براذرز تشانينج دونجي أن Harry Potter التلفزيوني الجديد الذى سيطرح على شبكة HBO، سيكون "أكثر عمقًا" من سلسلة الأفلام، وفقاََ للتقرير الذى نشر على موقع Variety.



وقالت دونجي:" ليس هناك الكثير للحديث عنه في هذه اللحظة حول المسلسل الجديد من عالم Harry Potter، بدأ فريق الكتابة الرائع لدينا يقومون بما يتعين عليهم القيام به، وتم فتح باب اختيار الممثلين في المملكة المتحدة وأيرلندا، لذا فإن العملية تسير على ما يرام".



وتابعت دونجي قائلة: "إنه حلم لا يصدق، بصراحة، وبصفتي شخصًا من المعجبين الكبار بالكتب، فإن الفرصة لاستكشافها ربما بعمق أكبر مما يمكنك في فيلم مدته ساعتان فقط، هذا هو السبب الكامل وراء قيامنا بهذه الرحلة".



ومن جانبه، بدأت شبكة HBO اختيار النجوم الثلاثة لمسلسلها التلفزيوني القادم " Harry Potter"، هارى ورون وهيرمونى، وذلك بعدما رصد متابعين السلسلة والإعلان متداولًا عبر الإنترنت، وأكدت HBO صحته لموقع Variety.