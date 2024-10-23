نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في ليلة رافينيا".. برشلونة يكتسح بايرن ميونخ برباعية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أحداث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تمكن رافينيا دياز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من فيرمين لوبيز إلى زميله رافينيا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراواغ الحارس ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 10 بداع التسلل على هاري كين قبل تسيجله للهدف.

ونجح هاري كين في تسجيل هدف التعادل لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 18، بعد عرضية من سيرجي جنابري من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها كين بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 37، الهدف الثاني لصالح برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، بعد تمريرة من فيرمين لوبيز إلى ليفاندوفسكي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وسجل رافينيا دياز الهدف الثالث لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 45، بعد تمريرة طولية من مارك كاسادو إلى دياز الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة رائعة بقدمه اليمنى، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 56، بعد تمريرة طولية من لامين يامال إلى رافينيا الذي استقبلها على صدره وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.

ترتيب فريقي برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يحتل البرسا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء، فيما يحتل العملاق البافاري المركز الثالث والعشرين برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة لقاءين.