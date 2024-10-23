نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 27 أكتوبر..لأول مرة عرض "سيب وأنا أسيب" على شاشة التليفزيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تفصلنا 5 أيام على موعد عرض أولى حلقات مسلسل "سيب وأنا أسيب" لأول مرة على شاشة التلفزيون عبر MBC masr وذلك في تمام الـ 9 مساءً.

أحداث سيب وأنا أسيب



وتدور أحداث سيب وأنا أسيب في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية نبيلة التي تقدمها هنا الزاهد وهي فتاة تعمل خياطة وتترك زوجها الذي يلعب دوره أحمد السعدني يوم زفافهما من أجل السفر للبنان للمشاركة في مسابقة في تصميم الأزياء، ثم تعود بعد 5 سنوات وتدخل في صراعات معه تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.

تفاصيل سيب وأنا أسيب



ويتكون مسلسل سيب وأنا أسيب من 10 حلقات، ومن بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، دنيا سامي، ساندي علي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم هنادي مهنا وكارلوس عازار، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان ومن إنتاج صادق الصباح.



عمل سينمائي في انتظار هنا الزاهد



وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.خدمات بث الأفلام على الإنترنت.