"هنتكلم بس مش دلوقتي".. شقيق ياسمين عبد العزيز يهدد أحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز مؤخرََا، جدلاََ كبيرََا عبر حساباته الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره لصورة تجمعه بالفنان أحمد العوضي طليق شقيقته.

وظهر وائل وهو يضرب العوضي في الصورة التي شاركها عبر حسابه الرسمي "فيس بوك" معلقًا: "هنتكلم بس مش دلوقتي".

أحداث فهد البطل

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.



أبطال فهد البطل



يضم مسلسل "فهد البطل" نخبة من نجوم الفن، حيث تشارك الفنانة كارولين عزمي بجانب أحمد العوضي بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل "حق عرب". يشارك في البطولة أيضًا ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وعزت الزين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.