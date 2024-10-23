نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية: الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح في ضاحية بيروت تقتل شخصًا وتجرح 5 آخرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح في ضاحية بيروت أسفرت عن مقتل شخصا وسقوط 5 جرحي.

اندلاع حريق كبير عقب غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت مراسلة RT في لبنان مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق ضخم في أحد المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت عقب قصف إسرائيلي استهدفه.

ومنذ قليل، كشفت مراسلة RT مساء يوم الأريعاء إن غارة إسرائيلية ضربت منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت شقة بالقرب من السفارة الإيرانية.

وأضافت المراسلة أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.