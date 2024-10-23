بنفيكا يتلقى هزيمة صادمة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض فريق بنفيكا البرتغالي لهزيمة كبيرة أمام نظيره فريق فينورد الهولندي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

نتيجة مباراة بنفيكا وفينورد في دوري أبطال أوروبا

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الحالي على ستاد النور ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف لصالح الفريق الهولندي.

وسجل ثلاثية فينورد كلا من أياسي أويدا في الدقيقة 13، وأنتوني ميلاميو هدفين في الدقائق 34، 92.

في حين جاء هدف نادي بنفيكا الوحيد في شباك فينورد اليوم بدوري أبطال أوروبا عن طريق أوغلوا في الدقيقة 67.