نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكسر رقم نظيره اليونايتد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كسر مانشستر سيتي الإنجليزي سلسلة اللا هزيمة الخاصة بنظيره مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي من تحقيق انتصار على حساب سبارتا براغ بخماسية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقات دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يواصل كتابة التاريخ

ولم يسقط أصحاب القمصان السماوية في دوري الأبطال منذ شهر مايو الماضي ليكتبوا سلسلة اللا هزيمة والتي وصلت إلى 26 مباراة.

بينما على الجانب الاخر كسرت سلسة اللا هزيمة الخاصة بفريق مانشستر يونايتد والتي بدأت منذ سبتمبر 2007 حتى مايو 2009 اي برصيد 25 مباراة.