هدف نونيز.. نتيجة وملخص مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على نظيره فريق لايبزيج الألماني، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد لايبزيج في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أهداف مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

سجل اللاعب داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، هدف الريدز الوحيد في شباك لايبزيج الألماني، عند الدقيقة 27 من الشوط الأول بأسيست من النجم المصري محمد صلاح.