أمير المصري عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار النجم أمير المصري ليكون عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في دورته السابعة، التي ستقام في الفترة من ٢٤ أكتوبر إلى ١ نوفمبر ٢٠٢٤.



ينتظر أمير المصري حاليًا عرض فيلمه العالمي Giant، الذي يروي قصة صعود الملاكم البريطاني اليمني الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد، ليصبح بطلًا في الملاكمة، متحديًا بذلك موجات الإسلاموفوبيا والعنصرية التي اجتاحت بريطانيا في الثمانينيات والتسعينيات. يشارك في بطولة الفيلم بجانب أمير المصري، النجم بيرس بروسنان، بينما يتولى سيلفستر ستالون دور المنتج التنفيذي.



وفي سياق آخر، يُعرض حاليًا فيلمه In Camera في دور السينما بالمملكة المتحدة وأيرلندا والدول الأوروبية. وقد حصد أمير المصري إشادات نقدية واسعة عن دوره في الفيلم، الذي عُرض لأول مرة في الدورة الـ٥٧ من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي ضمن مسابقة Proxima. كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland، الذي أقيم في الفترة من ٤ إلى ١٥ أكتوبر الماضي.



تدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب التمثيل الفاشلة، باحثًا عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضًا مستمرًا، مما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد في الحياة. الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من نبهان رضوان، روري فليك بيرن، وحسينة رجا.