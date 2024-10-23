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"مجاور" يصدر حركة تغييرات واسعة بين كافة رؤساء المدن بشمال سيناء .. اعرف التفاصيل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - أصدر اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء ، قرار بحركة تغييرات واسعة بين رؤساء مجالس المدن بشمال سيناء.وشمل القرار نقل اللواء أسامه عفش من رئيس مركز ومدينة العريش إلي رئيس مركز ومدينة بئر العبد .

ونقل اللواء محمد محمد بهجت ، من رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إلي رئيس مركز ومدينة نخل، ومحسن سالم سيد ، من قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة نخل، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة العريش.

 

كما شمل القرار نقل  اللواء جمال عبد الناصر ، من رئيس مركز ومدينة رفح إلي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ، وصالح عبد الرحمن محمد ، من قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد إلي قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة رفح.

وأكد  محافظ شمال سيناء أن هذه التغييرات للصالح العام ولحسن سير وانتظام العمل بشمال سيناء ، حمل القرار رقم 410 لسنة 2024.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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