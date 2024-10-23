"مجاور" يصدر حركة تغييرات واسعة بين كافة رؤساء المدن بشمال سيناء .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - أصدر اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء ، قرار بحركة تغييرات واسعة بين رؤساء مجالس المدن بشمال سيناء.وشمل القرار نقل اللواء أسامه عفش من رئيس مركز ومدينة العريش إلي رئيس مركز ومدينة بئر العبد .

ونقل اللواء محمد محمد بهجت ، من رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إلي رئيس مركز ومدينة نخل، ومحسن سالم سيد ، من قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة نخل، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة العريش.

كما شمل القرار نقل اللواء جمال عبد الناصر ، من رئيس مركز ومدينة رفح إلي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ، وصالح عبد الرحمن محمد ، من قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد إلي قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة رفح.

وأكد محافظ شمال سيناء أن هذه التغييرات للصالح العام ولحسن سير وانتظام العمل بشمال سيناء ، حمل القرار رقم 410 لسنة 2024.