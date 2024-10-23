العالم اليوم - إسرائيل تشنّ سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - أفاد موفد "دوت الخليج" إلى لبنان، مساء الأربعاء، بتجدد الغارات الإسرائيلية على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال موفدنا إن الغارات استهدفت حي الليلكي الذي لم يكن مشمولا في تحذيرات الإخلاء الإسرائيلية التي صدرت في وقت سابق.

ووفق وسائل إعلام لبنانية فإن 10 غارات إسرائيلية دمرت مجمعا سكنيا في منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصدر الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنذارات جديدة بإخلاء مناطق في جنوب بيروت، حيث أنذر سكان أحياء في منطقتي برج البراجنة والحدث بضرورة مغادرتها بشكل عاجل مع استعداد الجيش لاستهداف مواقع لحزب الله هناك.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب"، مضيفا "عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا".

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن الأربعاء أنه استهدف بالصواريخ شركة للصناعات العسكرية تقع في إحدى ضواحي تل أبيب، زاعما أن الإصابة كانت دقيقة.

وأصدر حزب الله بيانا جاء فيه: "قصفت المقاومة شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية واصابت أهدافها بدقة".