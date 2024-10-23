قريبًا.. لأول مرة ديو غنائي يجمع تامر حسني ورامي صبري

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد تامر حسني ورامي صبري للتعاون معًا في طرح ديوتو غنائي جديد يجمع بينهم لأول مرة، ونشر رامي صبري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بتامر حسني من الاستديو بالكواليس مشيرًا لوجود عمل بينهم قريبًا.

آخر أعمال رامي صبري

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل "تيتا زوزو" حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل جيتار، كلمات أغنية "أهلي أهلي" لرامي صبري

و تقول كلمات الأغنية:

و الله لولا الناس الطيبين دول

كان برج طارلي من دماغي

الدنيا برا في الحزين بس دول

سيد من يدلع سيد من يلاقي

أهلي أهلي عيلتي وناسي

بمسي يا بختي من ساسي لراسي

يا حظي يا سعدي



إن دول تبعي

بمسي بمسي على الحلوين اللي شبهي.



عمل سينمائي في انتظار تامر حسني



وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.خدمات بث الأفلام على الإنترنت.

آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض





عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.