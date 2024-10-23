خروج مسلسل يوسف الشريف من السباق الرمضاني المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر صناع مسلسل يوسف الشريف تأجيل المشروع الذي كان من المقرر دخوله سباق رمضان المقبل بسبب انشغال الفنان يوسف الشريف بتصوير فيلمه الجديد “ ديربي الموت”.

بعد غياب دام لأكثر من سبع سنوات، يعود الفنان يوسف الشريف إلى السينما من خلال فيلم بعنوان "ديربي الموت" يتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال، وتدور قصة الفليم حول منافسة رياضية مشوقة تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطًا مظلمة وجرائم غامضة، في إطار من الإثارة والتشويق.

ومن المقرر أن يتولى المخرج أحمد نادر جلال العملية الإخراجية لـ فيلم ديربي الموت بطولة الفنان يوسف الشريف، ويتم تصوير مشاهده في مدينة الرياض بالسعودية، وفي مصر، وإحدى الدول العربية، بتكلفة إنتاجية ضخمة.

وفي سياق متصل كان قد تعرض مسلسل يوسف الشريف الأخير الذي كان يحمل اسم الراكون لأزمات إنتاجية تسببت في توقفه بشكل نهائي، وذلك بعد أن كان هناك مساعي من بعض شركات الإنتاج لتقديم هذا العمل في سباق رمضان 2024، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.