عمرو يوسف محتال في درويش وبدأ التصوير منذ اسبوعين

القاهرة - محمد ابراهيم -



بدأ النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد درويش منذ اسبوعين، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة.



عمرو هو النجم السينمائي الاكثر تحقيقا الإيرادات خلال عام ٢٠٢٤ من خلال فيلميه شقو واولاد رزق والذين تجاوزت إيراداتهم معا حاجز ال٣٤٠ مليون جنيه.

أحداث فيلم درويش





وتدور أحداث فيلم درويش، في إطار أكشن كوميدي، حول قصة البطل الشعبي درويش المصري، الذي يجسده عمرو يوسف، وتظهر دينا الشربيني بشخصية حبيبته، ويشاركهم في بطول العمل الفنان مصطفى غريب، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.



آخر أعمال ولاد رزق 3



والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، الذي حقق نجاحا كبيرا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، ودارت أحداثه حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه، وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، مجموعة كبيرة من النجوم منهم، آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وفقا لتصريحات مخرج الفيلم طارق العريان للبرنامج، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.