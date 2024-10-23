عبد الرحيم حسن يكشف عن علاقته بـ محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن الفنان عبد الرحيم حسن من خطف قلوب الجماهير خلال ظهوره ببرنامج صاحبة السعادة، وكشف عبد الرحيم عن علاقته بالفنان محمد صبحي.



وقال:" إن أكثر ما ربط بينه وبين الفنان الكبير محمد صبحي، هو مسلسل فارس بلا جواد، مؤكدا أن مشاركته في هذا المسلسل "بصمة" يعتز بها في مسيرته الفنية".



شاهد تحدي محمد صبحي مع عبد الرحيم حسن



وأضاف:" "دوري في مسلسل فارس بلا جواد كان غريب علي، وكان في تحدي كبير، وأستاذ محمد صبحي مرشحني لشخصية 14 حلقة، اللي جسدها صديقي خليل مرسي، وكان ضابط مصري".

وتابع: "بعدها قالي في دور لباشا تركي، 4 حلقات، طلب مني أقرأ الدورين، وتاني يوم قولتله هاخد دور حاذق باشا، وحسيت أنه هيكون علامة في المسلسل وفي تاريخ حياتي".



وأشار: "لما دخلت في الشغل بعد كدة، اشتغلت مع عدد كبير من الأساتذة الكبار، زي الأستاذ أحمد توفيق، في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وأعمال تاريخية كتير".

أبرز أعمال عبد الرحيم حسن



عبد الرحيم حسن" ممثل تليفزيونى عمل فى المسرح وفى السينما وظهر فى الثمانينيات وادى أدوارا ثانوية، يمكن رؤيته فى دور زعيم الجماعة الإسلامية المتطرفة فى فيلم " دم الغزال " عام ٢٠٠٥. ودور شافع تاجر الأقراص المخدره فى مسلسل الهروب عام ٢٠١٢.