السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار في غزة ولبنان

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة ولبنان، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة "بريكس" في قازان الروسية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة، رحب خلالها الرئيس بوتين بزيارة الرئيس إلى روسيا، معربًا عن سعادته بالمشاركة الأولى لمصر كعضو بتجمع البريكس، ومؤكدًا أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة لمسارات عمله، ويساهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي وبوتين اتفقا على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليميًا ودوليًا.

كما دعا الرئيسان إلى ضرورة خفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم.

وشدد السيسي على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دعم لبنان وتأكيد احترام سيادته وأمنه واستقراره.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن المباحثات بين الرئيسين تطرقت إلى عدد من القضايا الدولية الملحة، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعي للحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات من خلال الحوار، على النحو الذي يحفظ السلم والأمن الدوليين، ويصون مقدرات الشعوب.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة تجمع "بريكس".

وقال الرئيس السيسي إن مصر تتطلع لتفعيل أطر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع روسيا خاصة في إطار تجمع بريكس.

وأشاد الرئيس بالتطور مع روسيا منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة عام 2018، وكذلك بالمساهمة الروسية الفعالة في المشروعات القومية، لا سيما إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية.

وأضاف: نحرص على المشاركة في تجمع بريكس وكذلك تحويله لمنصة ذات قدرة على مواجهة التداعيات السلبية للتطورات العالمية.

وتابع الرئيس السيسي: "نقدر الدعم الروسي المقدم لمصر، ونثمن تعزيز التعاون التجاري بالعملة المحلية بين دول بريكس".