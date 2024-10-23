عاجل.. رسالة الخطيب وكولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي وليد الحديدي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم واللعب بروح القميص الأحمر أمام الزمالك، مشيرا إلى أنه لن يكون مقبولا خسارة بطولة آخرى، وطالبهم بضروة إسعاد الجماهير وحصد اللقب، وغلق ملف الحديث مطلقا عن موضوع كهربا.

رسالة الخطيب وكولر للاعبي الأهلي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "كولر اجتمع مع لاعبي الأهلي وطالبهم بالتعويض ومصالحة جماهيرهم بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي، والمدرب طالبهم بنسيان الفترة الماضية، ولا بد من حسم اللقاء في الـ90 دقيقة".

وأضاف: "كان هناك تركيز عالٍ في التدريبات على طاهر محمد طاهر، وطالبه بالتركيز فقط خلال التدريبات، وألا يفكر في قصة اللعب أساسي، وأشاد به أمام اللاعبين، وطالبه بضرورة أن يجهز نفسه للعب في أي مركز.