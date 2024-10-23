نجم الأهلي السابق يختار الحارس الأفضل لمواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعيش أفضل فتراته الفنية مع الفريق وظهر بمستوى فني جيد في مباراة سيراميكا كليوباترا في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

كشري: شوبير الأفضل لحراسة الأهلي

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم الخميس 24 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: في رأيي أن مصطفى شوبير الأفضل لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك في مباراة يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف: مصطفى شوبير يعد الأجهز فنيًا داخل فريق الأهلي عن محمد الشناوي وأفضل أن يشارك في مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.