نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، الجولة العديد من مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ستلعب مباراتين في تلك الجولة التي شهدت العديد من المباريات النارية.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

تذاع جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا عبر قنوات بي إن سبورتس وssc، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس وssc هما الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

أولسان 1:00 فيسيل كوبي

شنجهاي شينهوا 3:00 كاواساكي