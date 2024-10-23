العالم اليوم - مصادر: قمة عربية إسلامية بداية نوفمبر في السعودية

انتم الان تتابعون خبر مصادر: قمة عربية إسلامية بداية نوفمبر في السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - قال مصدر مطلع لـ"دوت الخليج" إن التحضيرات جارية لعقد قمة عربية وإسلامية متوقع انعقادها في بداية الشهر المقبل في السعودية.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القمة ستناقش عدة قضايا، من بينها وقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، والتأكيد على مسار حل الدولتين وخطة السلام العربية.

وأضاف المصدر أن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السعودية ولقاءه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، جاءت لتأكيد أهمية مسار حل الدولتين وحرب غزة، بالإضافة إلى ضرورة التوقف عن توجيه ضربات عسكرية في لبنان بحجة القضاء على حزب الله.

وذكر المصدر أن "الولايات المتحدة طلبت من دول أوروبية وضع تصور لدعم السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "بلينكن ناقش مجددًا خطة السلام الجديدة مع شركاء بلاده في أوروبا".

وأفاد المصدر بأن عددا من الدول العربية تجري مباحثات جديدة بشأن ضمان تنفيذ خطة السلام الجديدة".