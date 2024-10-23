انت الأن تتابع خبر خراب بيوت مستعجل.. ظهور هذه العلامات علي تطبيق « واتساب » تعني أنك مخترق ومراقب| خلي بالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستخدم تطبيق واتساب أكثر من مليار شخص، ويعتبر من أبرز تطبيقات المراسلة العالمية مما يجعله مستهدفا رئيسيا من قبل مجرمي الإنترنت والهاكرز الذين يسعون للتجسس على مستخدمين متعددين للاستفادة منهم سواء عبر الابتزاز أو سرقة المعلومات الشخصية والمالية لذلك هناك بعض العلامات التي ينبغي علينا مراقبتها فإذا لاحظناها فقد تكون دليلا واضحا على وجود اختراق أو تجسس.

علامات التجسس على واتساب

هناك دلائل بسيطة تساعد المستخدم في التعرف على وجود اختراق أو تجسس على خصوصيته سواء كان ذلك عبر تطبيق واتساب أو أي تطبيق آخر، ومن بين هذه الدلائل الواضحة:

العلامة الخضراء والبرتقالية

عندما يتم استخدام تطبيق واتساب لتسجيل صوت أو لتفعيل الكاميرا يظهر رمز الميكروفون بلون برتقالي ورمز الكاميرا بلون أخضر في أعلى شاشة الهاتف، وهذا يدل على أنه إذا لم تستخدم هاتين الأداة فلن تظهر الرموز أما إذا ظهرت فجأة، فهذا يعني أن هناك شخصا قد يكون يتجسس على المستخدم عن طريق هذه الأدوات سواء في واتساب أو بشكل عام.

صلاحية الوصول للكاميرا أو الميكروفون