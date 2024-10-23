العالم اليوم - "طلب عاجل" من إسرائيل في صور جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر "طلب عاجل" من إسرائيل في صور جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - طلب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، من سكان في منطقة في صور في جنوب لبنان إخلاء مساكنهم قبل "عمل عسكري" ينوي القيام به.

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر منصة إكس مرفقا رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها السكان: "إلى إخلاء منازلكم فورا".

وذكر أدرعي: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

وصعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر غاراتها الجوية على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت نهاية الشهر ذاته عمليات توغل بري جنوبا.

وشنّت إسرائيل ليل الأحد سلسلة غارات استهدفت فروعا لجمعية "القرض الحسين" التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه.

وتقدّم المؤسسة الخاضعة لعقوبات أميركية منذ سنوات، خدمات مصرفية لمئات الآلاف من العملاء، وتتهمها إسرائيل بتمويل أنشطة حزب الله.

وقتل 1552 شخصا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أن كثّفت إسرائيل حملتها الجوية في البلاد في 23 سبتمبر، لا سيما على جنوبه وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق أرقام وزارة الصحة.