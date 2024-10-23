العالم اليوم - الذهب عند ذروة جديدة وسط غموض الأوضاع العالمية

انتم الان تتابعون خبر الذهب عند ذروة جديدة وسط غموض الأوضاع العالمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة الأربعاء إذ تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الغموض الذي يكتنف الأوضاع العالمية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط واقتراب الانتخابات الأميركية.

تحديث الأسعار

سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2749.82 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0437 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2764 دولارا.

وعادة ما يكون الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة الغموض في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

وأظهر استطلاع جديد لرويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الأميركي مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس متقدمة بنسبة طفيفة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بواقع 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة.

وفي الشرق الأوسط، أكدت إسرائيل أنها قتلت هاشم صفي الدين الذي كان من المرجح أن يخلف الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله الذي قتل أيضا الشهر الماضي.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) منذ الشهر الماضي دورة تيسير نقدي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأظهرت أداة سي.إم.إي التابعة لفيد ووتش أن الاحتمالات التي تشير إلى أن المركزي الأميركي سيتخذ خطوة مماثلة الشهر المقبل تلاشت لكن متعاملين يرون فرصة بنسبة 92 بالمئة لخفض بربع نقطة مئوية. وتراجع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 34.67 دولار للأونصة بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1033.88 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1078.72 دولار، بحسب بيانات رويترز.