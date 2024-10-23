نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إيجابيا مع نظيره فريق آيندهوفن الهولندي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

افتتح التسجيل في الدقيقة 34 من الشوط الأول، غن طريق نوا لانج لاعب فريق آيندهوفن الهولندي، في شباك باريس سان جيرمان، بأسيست من إسماعيل صيباري.

وأدرك النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان، هدف التعادل عند الدقيقة 55 بعد تمريرة من فبيان روبيز.