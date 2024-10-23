سقوط مدوي.. يوفنتوس يسقط على ملعبه أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح شتوتجارت الألماني في خطف ثلاث نقاط ثمينة من نظيره يوفنتوس الإيطالي بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يوفنتوس يسقط على ملعبه أمام شتوتجارت

وبهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يحتل شتوتجارت الألماني المركز السادس عشر في جدول التشامبيونز ليج برصيد 4 نقاط.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي شتوتجارت على الجزء الأول من الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى يوفنتوس.

وتبادل لاعبي يوفنتوس الأدوار وسيطروا على مجريات اللعب حتى نهاية الشوط ولكنهم فشلوا في تهديد مرمى شتوتجارت لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الجانبين.

في بداية الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 48، سجل شتوتجارت هدف عن طريق دينيز أونداف الذي انطلق ببراعة داخل منطقة الجزاء ليلتقط كرة عرضية ويضعها في مرمى يوفنتوس الخالي داخل القائم الأيمن ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بسبب وجود لمسة يد.

واصل لاعبو شتوتجارت هجومهم على مرمى يوفنتوس حتى تمكنوا من خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة تحديدا في الدقيقة 92 عندما لعب إنزو ميلوت دورًا حيويًا في بناء الهجمة، حيث مرر الكرة إلى زميله إل بلال توريه الذي تغلب على ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس بتسديدة رائعة في الجانب الأيمن من المرمى ليعلن عن هدف اللقاء الوحيد وتنتهي المباراة بفوز شتوتجارت بهدف نظيف.