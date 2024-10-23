نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد العمروسي: في مشاهد ماستر سين كنت قلقان منها في "وتر حساس".. وهذه هي أعمالي المقبلة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - _محمد العمروسي: أقدم شخصية مهندس في مسلسل “وتر حساس”

_السيناريو ممتاز وأمين جمال كاتب موهوب

_في مشاهد كتير صعبة في “وتر حساس”

_فكرة المسلسل أن الخيانة ممكن تجيلك من أقرب الأشخاص إليك

_أشارك في رمضان 2025 بمسلسل حكيم الباشا"

يعيش الفنان محمد العمروسي حاله من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة بمسلسلين "وتر حساس" لصبا مبارك ومسلسل "حكيم الباشا" لمصطفي شعبان، من المتوقع أن يحققان نجاخا كبيرًا وذلك بسبب أحداثه التي يناقشهوها خلال العمل الفني التي تتميز عن غيرها.

وحاور موقع "دوت الخليج الفني" الفنان محمد العمروسي ليكشف لنا تفاصيل شخصيتة في مسلسل "وتر حساس"، ويتحدث عن كواليس العمل مع صبا مبارك والصعوبات التي واجهها، كما يتناول أيضًا الحديث عن مسلسل "حكيم الباشا" الذي ينتظر عرضه في رمضان 2025، وكواليس التعاون مع مصطفى شعبان. وإليكم نص الحوار:

في البداية.. حدثنا عن دورك في مسلسل "وتر حساس"؟

"أجسد شخصية مهندس يدعى ياسين، وهو من عائلة تتضمن شخصيات مثل محمد علاء وصبا مبارك وإنجي المقدم، وتدور أحداث العمل حول قضايا إجتماعية، حيث يتميز ياسين بشخصية طموحه شديدة وحبه لعمله، مما يؤثر أحيانًا على حياته الشخصية، ويتناول العمل هذا الموضوع بشكل جيد".

ما الذي جذبك في المسلسل؟

"السيناريو ممتاز وأمين جمال كاتب موهوب أثق به كثيرًا، خاصة بعد أن تعاونت معه في عدة أعمال سابقة، والشخصية جذبتني بشدة، وأشكر أحمد كمال على ترشيحي للمسلسل، فهو شخصية مهمة جدًا في حياتي، والمخرج وائل فرج يمتلك قدرة مميزة على اختيار الممثلين المناسبين للأدوار بناءً على السيناريو".

وكيف كانت كواليس مسلسل “وتر حساس”؟

"أجواء كواليس المسلسل كانت مليئة بالحب والروح الجميلة، لأني تجمعني علاقة صداقة مع الجميع منذ قبل بداية العمل، بما في ذلك المخرج وائل فرج، الذي يعتبر من أهم المخرجين وصانع أجواء مميزة بينهم، بالإضافة إلي المنتج الفني هاني عبدالله، الذي يعتبر من المنتجين المحترمين الذين يوفرون كل الاحتياجات، مؤكدا أن الفريق بأكمله يعمل بحرص على نجاح المسلسل، متمنيًا أن ينال إعجاب المشاهدين".

وماذا عن أصعب مشاهد العمل؟

"كنت قلقًا من العديد من المشاهد، وخاصة في المشاهد مستر سين، ولكن الحمد لله نفذتها بشكل جيد، ولم ننتهِ بعد من تصوير المسلسل، ومن المقرر أن ننتهي من تصوير المسلسل في شهر نوفمبر".

وكيف كان تعاونك مع المخرج وائل فرج؟

"سبق لي العمل معه في مسلسل "الآنسة فرح"، وقدمنا معًا ثلاثة أجزاء، وهو شخص محترم للغاية، يعرف جيدًا ما يريد، ولا يقوم بتصوير أي مشهد إلا بعد التأكد التام من جودته".

وما الرسالة التي يحرص المسلسل علي تقديمها للجمهور؟

"الفكرة تتعلق بالصداقة، حيث أصبح الأمان نادرًا في الوقت الحالي، ويمكن أن تأتي الخيانة من أقرب الأشخاص إليك".

وماذا عن مسلسل "حكيم باشا"؟

أواصل حاليًا تصوير مسلسل “حكيم باشا” استعدادًا لعرضه في رمضان 2025، من بطولة النجم مصطفى شعبان، والمسلسل لون صعيدي مختلف تماما عما قدمته الدراما المصرية من قبل، وشخصيتي في المسلسل مهمة جدا، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

وماذا عن كواليسك مع مصطفي شعبان؟

"أنا ومصطفى شعبان بيننا كيمياء كبيرة، وأجواء العمل معه مليئة بالضحك والهزار، وهذه ليست المرة الأولى التي أعمل فيها معه، فقد اجتمعنا سابقًا في مسلسل "المعلم" الذي حقق نجاحًا كبيرًا الحمد لله".