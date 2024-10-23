‏الجيش الإسرائيلي يدعو سكان صور جنوبي لبنان إلى الابتعاد عن عدة مناطق بالمدينة

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أحمد جودة - القاهرة - دعا ‏الجيش الإسرائيلي، سكان صور جنوبي لبنان إلى الابتعاد عن عدة مناطق بالمدينة.

وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.