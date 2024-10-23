نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بنفيكا وفينورد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي مع نظيره فريق فينورد الهولندي اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد النور ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بنفيكا وفينورد

وتنطلق صافرة بداية مباراة بنفيكا وفينورد مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وفينورد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

