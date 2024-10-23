نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بنفيكا وفينورد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي مع نظيره فريق فينورد الهولندي اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد النور ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة بنفيكا وفينورد
وتنطلق صافرة بداية مباراة بنفيكا وفينورد مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وفينورد
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.