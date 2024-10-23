نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البرلمان يستدعي وزارة الآثار بعد هدم القبة التراثية.. هل فات الأوان لإنقاذ التراث؟(التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة اليوم إلى وزير السياحة والآثار للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي في مصر.

القبة التراثية

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استفسارات حول حماية المواقع التراثية

تضمن طلب الإحاطة عدة تساؤلات حول خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

كما استفسر النائب عن مدى التنسيق بين وزارتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

القبة التراثية

أهمية قبة مستولدة محمد علي باشا

أشار النائب إلى أن قبة مستولدة محمد علي باشا تُعتبر جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية كبيرة.

ومع ذلك، ظهرت تقارير تفيد بهدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما أثار القلق حول مستوى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم الهام.

هدم القبة التراثية

تهديد للهوية المصرية والتراث

وأضاف إمام أن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدًا للمواقع الأثرية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية المصرية.

وأكد أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات المختصة، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة المتعلقة بعمليات الترميم والصيانة.

مسؤولية مشتركة لتعزيز السياحة الثقافية

وشدد النائب على أن الحفاظ على المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، نظرًا لأهميتها في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.

وأكد أن أي إهمال أو هدم لهذه المعالم يشكل تهديدًا لتراث مصر وتاريخها.