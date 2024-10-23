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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق فلومينينسي على ضيفه أتلتيكو باراناينسي 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

فلومينينسي يفوز على أتلتيكو باراناينسي في الدوري البرازيلي

ويدين فلومينينسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيرمان كانو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد أتلتيكو باراناينسي عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.