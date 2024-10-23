نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024: طقس معتدل ليلًا ومائل للبرودة صباحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

من المتوقع أن يسود طقس معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحذيرات من نشاط الرياح وفرص الأمطار

صرح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية، بأن هناك نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء، إلى جانب وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

القاهرة : العظمى 28، الصغرى 19.

: العظمى 28، الصغرى 19. العاصمة الإدارية : العظمى 28، الصغرى 18.

: العظمى 28، الصغرى 18. 6 أكتوبر : العظمى 28، الصغرى 19.

: العظمى 28، الصغرى 19. بنها : العظمى 27، الصغرى 19.

: العظمى 27، الصغرى 19. دمنهور : العظمى 27، الصغرى 20.

: العظمى 27، الصغرى 20. وادي النطرون : العظمى 28، الصغرى 19.

: العظمى 28، الصغرى 19. الإسكندرية : العظمى 27، الصغرى 21.

: العظمى 27، الصغرى 21. بورسعيد : العظمى 26، الصغرى 20.

: العظمى 26، الصغرى 20. السويس : العظمى 29، الصغرى 19.

: العظمى 29، الصغرى 19. أسوان : العظمى 32، الصغرى 19.

: العظمى 32، الصغرى 19. الأقصر: العظمى 32، الصغرى 21.

أبرز المناطق الأخرى: