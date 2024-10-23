أحمد جودة - القاهرة - تحذيرات الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

تحذيرات الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024. حيث يُتوقع أن تشهد البلاد طقسًا معتدلًا خلال ساعات المساء الأولى، مع ميل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر، بينما يكون الطقس حارًا خلال النهار في المناطق الجنوبية.

تحذيرات الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الرياح النشطة تساهم في زيادة الإحساس بالبرودة في مناطق عدة من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية. أما في جنوب سيناء وشمال الصعيد، فقد تشهد هذه المناطق رياحًا نشطة على فترات متقطعة.

وتشير الهيئة إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

أما عن حالة البحرين، فتتراوح أمواج البحر المتوسط بين مترين إلى 2.5 متر، مع نشاط الرياح الشمالية الشرقية، بينما يكون البحر الأحمر مشابهًا في الارتفاع مع رياح شمالية غربية.