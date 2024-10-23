نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يدعو لسجن من يحرق العلم الأمريكي وإيلون ماسك يوزع مليون دولار يوميًا لدعم حملته الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، دونالد ترامب، عن رغبته في إصدار قانون يقضي بسجن أي شخص يحرق العلم الأمريكي لمدة عام.

جاء هذا التصريح خلال تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولاينا يوم الثلاثاء، حيث أكد ترامب على أهمية تعليم الأجيال القادمة حب الوطن واحترام الرموز الوطنية.

دعوة لتشريع قانوني صارم

في حديثه، أوضح ترامب أنه يعتزم مطالبة الكونغرس بقوة لإصدار هذا القانون، مبررًا ذلك بالأعمال الشغب التي وقعت قبل ثلاثة أشهر والتي شهدت حرق الأعلام الأمريكية في العديد من الأماكن.

واعتبر ترامب أن حماية العلم الأمريكي تأتي في إطار تكريم تاريخ البلاد وتعزيز قيم الوطنية والاحترام.

وأشار ترامب في كلمته إلى أن هذا القانون سيهدف إلى تعزيز الوعي الوطني بين الأجيال الصاعدة، مضيفًا: "سوف نعلم أطفالنا أن يحبوا بلدنا، وأن يحترموا دائمًا علمنا الأمريكي العظيم".

ويعتبر حرق العلم الأمريكي قضية خلافية في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إليه من قبل البعض كجزء من حرية التعبير المكفولة دستوريًا، بينما يراه آخرون فعلًا يستوجب العقاب القانوني.

دعم إيلون ماسك لحملة ترامب

على صعيد آخر، كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" والمدير التنفيذي لشركة "إكس" (تويتر سابقًا)، عن دعمه المتواصل لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقًا لما نقلته "CNN"، تعهد ماسك بالتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر 2024، كجزء من دعمه لترامب.

يتطلب الحصول على هذا التبرع من ماسك توقيع الناخبين على عريضة إلكترونية لدعم دستور الولايات المتحدة، وهي خطوة تهدف إلى حشد المزيد من الدعم الجماهيري للمرشح الجمهوري.

في واحدة من فعاليات ترامب في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا، قدم ماسك شيكًا بقيمة مليون دولار لجون دريهر، أحد الحاضرين في الفعالية، بعدما تم اختياره بشكل عشوائي من قبل فريق التنظيم.

وأعرب ماسك عن مفاجأته قائلًا: "جون لم يكن لديه أي فكرة على الإطلاق".

تأثير هذه التحركات على الانتخابات

يجذب دعم ماسك الواسع لترامب الانتباه، خاصة وأنه يُعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات في عالم الأعمال والابتكار التكنولوجي.

ويمكن أن تلعب هذه المبادرات دورًا في تعزيز قاعدة ترامب الانتخابية، حيث يواصل المرشح الجمهوري حملته مع التركيز على قضايا تهم الناخبين الأمريكيين، مثل حرية التعبير والاقتصاد وحماية الرموز الوطنية.

ومن المتوقع أن تثير تصريحات ترامب حول سجن من يحرق العلم الأمريكي جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث تتعارض مع مبدأ حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي.

ورغم ذلك، يبدو أن ترامب يراهن على تعزيز شعبيته بين القاعدة المحافظة التي تدعم قيم الوطنية القوية والاحترام التام للرموز الوطنية.