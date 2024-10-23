نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره الترند.. تعرف على موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل برغم القانون تريند محركات بحث جوجل فور عرضها على الشاشة،

حيث اكتشف محمود شرشر سرقة زوجته سوسن له بعدما سجلت المصنع الخاص به باسم طليقها، ليطردها من المنزل، ويعثر محمود على الأوراق الخاصة بسوسن كاملة فى غرفتها ومعها عدد من الفلاشات، ويذهب بها إلى ليلى لمساعدته فى فهم هذه الأوراق وهل تدين سوسن فى شىء أم لا.



يعود محمود للفيلا ويجد سوسن طردت والدته وزوجته تهانى من الفيلا بعدما وضعت يديها عليها باعتبار أن الفيلا مُسجلة باسمها، أما وليد فيقترح على ليلى أن تخرج شقيقته بريهان فى لايف على السوشيال وتعلن بأن وليد سيتزوج ليلى حتى يتم استفزاز أكرم ويظهر لهم وبالفعل يشاهد أكرم اللايف.

أبطال مسلسل برغم القانون



مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.



أحداث مسلسل برغم القانون

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.