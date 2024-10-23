نوستالجيا... تعرف على أجر رياض الخولي في "البشكار"

القاهرة - محمد ابراهيم -

مسلسل "البشكار" يعتبر من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة في ذاكرة المشاهدين، وخاصة في فترة عرضه، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أجر الفنان رياض الخولى في مسلسل البشكار.

أحداث مسلسل البشكار



تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشخصيات التي تعيش في بيئة مليئة بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية، مما يعكس واقع الحياة اليومية للعديد من الأسر.



و تنوعت الشخصيات في المسلسل، وكانت لكل منها قصتها وتحدياتها الخاصة، مما جعله قريبًا من قلوب المشاهدين.

الأداء الفني



كان أداء رياض الخولي وبقية الطاقم التمثيلي مميزًا، حيث استطاعوا تقديم مشاعرهم بصدق وإيصال الرسائل الاجتماعية بشكل فعّال.





و يتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية مثل الفقر، والعلاقات الأسرية، والصراعات اليومية، مما جعله يتحدث عن واقع الكثير من الناس.



أجر رياض الخولي في البشكار

وحصل الفنان رياض الخولى على أجر ٤الف في الحلقة الواحدة.



إن "البشكار" ليس مجرد مسلسل، بل هو جزء من الذاكرة الجماعية للكثيرين، ويمثل فترة زمنية تحمل الكثير من المشاعر والأحداث.