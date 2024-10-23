بعد تصدرها تريند جوجل... مشاهير اعتزلوا الوسط الفني: نورهان شعيب في آواخر القائمة(تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد الوسط الفني في السنوات الأخيرة ظاهرة لافتة تتمثل في اعتزال عدد من المشاهير، مما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب ودوافع هذا القرار. من بين هؤلاء الفنانين، تصدرت الفنانة نورهان شعيب الترند بعد إعلانها المفاجئ عن اعتزالها الفن، مما أثار ردود فعل متباينة بين جمهورها ومحبيها.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المشاهير الذين اعتزلو الوسط الفني

نورهان، التي حققت شهرة واسعة من خلال أدوارها المميزة في عدة مسلسلات وأفلام، كانت واحدة من الوجوه المحبوبة في الساحة الفنية. قرار اعتزالها جاء بعد مسيرة فنية حافلة، حيث اختارت أن تبتعد عن الأضواء وتعيش حياة أكثر هدوءًا. هذا القرار جاء بعد فترة من التأمل الشخصي، مما جعلها تتصدر عناوين الأخبار وتصبح حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى نورهان شعيب، هناك العديد من المشاهير الذين اختاروا اعتزال الفن لأسباب مختلفة. على سبيل المثال، الفنانة الكبيرة شادية التي اعتزلت بعد مسيرة فنية استمرت لعقود، حيث فضلت قضاء وقتها في العمل الخيري. كذلك، الفنانة حنان ترك التي قررت الابتعاد عن الساحة الفنية للتركيز على حياتها الأسرية والدينية، عزت أبو عوف: أعلن اعتزاله بعد فترة من المرض، حيث عُرف بأدواره المميزة في السينما والتلفزيون، سمية الخشاب أعلنت اعتزالها لبعض الوقت للتركيز على حياتها الشخصية، إلا أنها عادت بعد فترة.

و ماجد المهندس الذي اعتزل لفترة قبل أن يعود بألبومات جديدة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على الحياة الشخصية.

كما شهدنا حالات أخرى مثل عمرو دياب ونانسي عجرم، الذين اختاروا فترات من الابتعاد عن الأضواء لأسباب شخصية. هذه الظاهرة تعكس تعقيدات الحياة الفنية وضغوطاتها، بالإضافة إلى الرغبة في البحث عن السلام الداخلي.

في النهاية، تبقى ظاهرة اعتزال المشاهير موضوعًا مثيرًا للاهتمام، حيث تظل تساؤلات عديدة قائمة حول تأثير هذه القرارات على مسيرتهم الفنية، وما إذا كان بإمكانهم العودة إلى الساحة مرة أخرى.