نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تتألق من أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة صبا مبارك من أحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «مجموعة صور شهر سبتمبر».

https://www.instagram.com/p/DBdv1PmshGi/?igsh=MWEyNnA0Nm82dGt4dw==

أحدث أعمال صبا مبارك

ومن ناحية اخري، تستعد صبا مبارك لعرض لأحدث أعمالها التي تحمل اسم «وتر حساس» عبر قناة ON، وتدور قصته حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات هما: صبا مبارك وهي طبيبة، وإنجي المقدم المحامية، وهيدي كرم وتشغل منصبًا في إحدى المصالح، كما يظهر محمد علاء في دور مهندس ديكور وزوج إنجي المقدم، ويتعرضوا خلال العمل للعديد من الأحداث والمفاجآت، ويتكون المسلسل من 45 حلقة.

آخر أعمال صبا مبارك

وكان آخر أعمال صبا مبارك هو مسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وايضا شاركت في فيلم "السرب" الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة كلًا من: مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، صبا مبارك، أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، أحمد حاتم وعدد من الفنانين، وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.