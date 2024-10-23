نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: شركة إيني تستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر ديسمبر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول الثروة المعدنية، أن إنتاج مصر الحالي بلغ 1.4 مليون برميل زيت مكافئ يوميا.

وأضاف بدوي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن الإنتاج المضاف خلال يوليو – سبتمبر بلغ نحو 30 ألف برميل زيت في اليوم و133 مليون قدم مكعب غاز في اليوم.

وأشار وزير البترول إلى شركة إيني تستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، ووصول الحفار إلى الحقل ديسمبر 2024، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالي إلى 220 مليون قدم مكعب في اليوم، بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر.

وتابع: “بجانب عودة عمل 3 حفارات، بالإضافة إلى حفارين إصلاح الآبار لشركة (عجيبة) للبدء بأعمال الحفر.

بدء إنتاج شركة بي بي من مشروع ريفين يناير المقبل بمعدلات 200 مليون قدم مكعب يومي

وفيما يخص شركة بي بي، لفت إلى الإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع ريفين على أن يكون الإنتاج في يناير 2025 بمعدلات نحو200 مليون قدم مكعب في اليوم، عن طريق ضخ استثمارات إضافية، فضًلُا عن البدء في حفر حقل الكينج في بداية العام المقبل.

إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية لشركة أباتشي

وبالنسبة لشركة أباتشي، قال إنه تم إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج.

وتابع: كما تم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المنتج، وبدء زيادة الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى 80 مليون قدم مكعب في اليوم بنهاية العام المقبل.

وفيما يخص شركة شل، قال إنها بدأت الإنتاج من بئر سيبيا في 3 أكتوبر 2024 بمعدلات 30% إلى 40% مليون قدم مكعب في اليوم.

ولفت إلى أنه من المنتظر دخول بئرين أخريين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق ليصل الإجمالي إلى 160 مليون قدم مكعب في اليوم باستثمارات 227 مليون دولار.