نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "متابعة المشروعات".. رئيس الوزراء يصدر توجيهات مهمة لمحافظ القليوبية (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومحمد فوزي، مُعاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القليوبية الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتطور تمويل اعتمادات تمويل الخطة الاستثمارية عن الأعوام المالية السابقة 2018/ 2019 حتى العام المالي 2023/ 2024، مشيرًا إلى أنه على مدار الأعوام المُشار إليها شهد تمويل الخطة الاستثمارية بالمحافظة زيادة مُستمرة.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس أيمن عطية إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، تشمل مخصصات لمجموعة من البرامج المُهمة، تضم: برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، فضلًا عن اعتمادات الطرق والنقل والمواصلات المحلية.

وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تحظى بموقع متميز مدعوم بشبكة طرق سريعة تربطها بمحافظات القاهرة الكبري والدلتا والمحافظات الساحلية والموانئ الرئيسية، كما أنها تتمتع بمرافق وبنية تحتية جيدة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي بفضل المشروعات القومية التي تمت والجاري تنفيذها والمخططة بالمحافظة.

وأكد المهندس أيمن عطية أنه من المنتظر حدوث طفرة كبيرة بأداء قطاع الصحة بعد الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في كل من شبين القناطر، والقناطر، خاصة أنه سبق افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة أبرزها (قها التخصصي – قليوب التخصصي – أبو المنجا المركزي – التأمين الصحي ببنها – التعليمي الجديد ببنها – الخانكة المركزي – التأمين الصحي للجراحات التخصصية ببهيتم ).

وأضاف: تحظى المحافظة بثروة بشرية ذات مستوى تعليمي مرتفع خاصة مع وجود جامعتين، حكومية وأهلية بإمكانات وقدرات فاعلة تخدم المجتمع، فضلًا عن أنه يوجد بها تجمعات صناعية كبيرة وطلب عال على الاستثمار الصناعي، وكذا يوجد بها فرص استثمارية واعدة.

وفي غضون ذلك، عرض المحافظ عددًا كبيرًا من الفُرص الاستثمارية بمناطق مختلفة بالمحافظة، من بينها المتنزهات السياحية الداخلية بجزيرة الشعير وقرية مرجانة بالقناطر الخيرية، وفي هذا الصدد، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أن جزيرة الشعير صدر لها قرار باعتبارها منطقة اعادة تخطيط وجار إعداد مُخطط إستراتيجي لها لاستغلالها سياحيًا.

وفي هذا الصدد أوضح محافظ القليوبية أنه تم إبرام بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارات: الموارد المائية والري والزراعة ومحافظة القليوبية؛ للاستغلال المشترك لمنطقة مرجانة بجزيرة الشعير كنواة لتطوير الجزيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في إجراءات الطرح خلال الشهر القادم.

كما عرض المهندس أيمن عطية الفرصة الاستثمارية الخاصة بمحلج القطن، موضحًا أن هذه الفرصة الاستثمارية تتكون من ثلاث مساحات هي: المحلج بملحقاته، وجراج المدينة، وحديقة المدينة.

وفيما يتعلق بمحلج القطن، أشار المحافظ إلى أن المحلج يضم مبني المحلج القديم علي مساحة 19000م2 وعدد 3 استراحات أثرية مملوكة للمحافظة علي مساحة 4100 م2 وقطعة أرض تتبع شركة مصر لحليج الأقطان علي مساحة 9000م2 بإجمالي مساحات قدرها 32000م2 تقريبا.

وأضاف: يُعد محلج القناطر من أقدم محالج القطن في الشرق الأوسط، وقد أنشئ عام 1847م بعد أن شيدت العديد من القناطر على امتداد النيل لتنظيم عمليات الري في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن المحلج به أقدم ماكينة حلج بخارية للقطن في العالم.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أنه تقع أمام المحلج حديقة تتبع مجلس مدينة القناطر الخيرية مساحتها 5000 م2 تقريبا، كما أنه توجد مساحة أرض كبيرة يمكن استغلالها كجراج.

وفي هذا الإطار، أشار المحافظ إلى فكرة استغلال منطقة محلج القطن ( المحلج – الجراج – الحديقة ) تعتمد على استغلال الموقع الفريد للمكان علي نهر النيل والقيمة الأثرية والمعمارية له من خلال إقامة فندق ومركز ثقافي ومركز ريادة أعمال ومتحف ومركز معارض ومؤتمرات دولي، ليصبح الموقع مزارًا سياحيًا مع الحفاظ على قيمة المباني الأثرية.

كما استعرض محافظ القليوبية الفرص الاستثمارية بمدينة بنها، عاصمة المحافظة، ومن بينها أرض طرح النهر بكفر الجزار ببنها، وأرض دار الولادة ببنها؛ مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال هذه الأراضي في إقامة أنشطة استثمارية مختلفة.

كما تطرق المحافظ إلى إمكانية استغلال قطعة أرض مهمة ببنها لإنشاء "مجمع خدمات مصر".

وفي سياق متصل، عرض المهندس أيمن عطية الفرص الاستثمارية بمنطقة شبرا الخيمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى وجود مقترح من المحافظة لتطوير "موقف المؤسسة" بما يُسهم في استغلاله الاستغلال الأمثل وبما يحقق أعلى عائد استثماري وحضاري للمنطقة.

كما تطرق المحافظ إلى إمكانية استغلال دار الإدارة المحلية بشبرا في نشاط الاستثمار السياحي والفندقي، كما أوضح أنه يوجد عرض من أحد المستشفيات الكبرى لاستغلال قطعة أرض كبيرة في شبرا الخيمة.

وفي سياق آخر، استعرض محافظ القليوبية جهود التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا في هذا الصدد إلى موقف إصدار شهادات البيانات العقارية، وإجمالي عدد طلبات التصالح وعدد الطلبات التي تم البت فيها.

كما عرض المهندس/ أيمن عطية خريطة توضح الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أوضاع الأراضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى إجمالي الطلبات المُقدمة، وعدد الطلبات الجادة والطلبات المستوفاة.

واستعرض المحافظ في الوقت نفسه جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والإجراءات المُنفذة لحماية الاراضي خلال الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 20 أكتوبر 2024.

وفي غضون ذلك، عرض محافظ القليوبية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وعلى رأسها "المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في عدد من المراكز، مشيرًا إلى ان عدد مشروعات "حياة كريمة" في مركز شبين القناطر يبلغ 703 مشروعات بتكلفة 7 مليارات جنيه، مستعرضًا في هذا الصدد نسب تنفيذ هذه المشروعات التي تخطت الـ85%.

وتطرق المهندس/ أيمن عطية إلى شرح موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات الجاري تنفيذه في مناطق شبرا الخيمة والبحوث الزراعية وإسكو والأوقاف بإجمالي 289 عمارة على مساحة 201 فدان.

وعرض المحافظ موقف سوق القناطر الخيرية المُطور الذي تم إنشاؤه بتكلفة 20 مليون جنيه، ويتكون من 120 باكية وعدد من المحلات لتسكين الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح المرحلة الثانية وتدشين المرحلة الثالثة بالمشروع.

كما تناول محافظ القليوبية موقف تنفيذ ممشى أهل مصر ببنها الذي يتم إنشاؤه على 4 مراحل، موضحًا أنه تم الانتهاء من القطاعات أ وب وج، وتم افتتاح المرحلة ج، وتم تدشين المرحلة د.

كما أشار محافظ القليوبية، إلى إجراءات التصدي والقضاء على العشوائيات، وتحديات التطوير الحضري داخل المحافظة، موضحًا أنه جارِ الانتهاء من تطوير شارع الرشاح بشبرا الخيمة وأنه تمت إزالة التعديات والانشغالات المخالفة بالشارع التي يتضرر منها المواطنون بشكل دائم.

وقال المهندس/ أيمن عطية إنه في إطار سعي المحافظة للقضاء على العشوائيات، فإنه جارِ تخصيص قطعتي أرض بمدينتي بنها وطوخ لتطوير سوق بنها، لإنشاء سوق حضارية ومجمع مواقف جنوب مدينة بنها، وكذا تطوير وإنشاء سوق حضارية ومجمع مواقف جنوب مدينه طوخ.

كما أوضح محافظ القليوبية، أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطرق، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة كوبري الأميرية بالشراكة مع محافظة القاهرة، والممتد من طريق ترعة الاسماعيلية إلى شارع السواح، وتطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي في المسافة من الطريق الدائري وصولا إلي شارع 15 مايو علي أن يتضمن التطوير توحيد عرض الشارع ورصفه وتخطيطه وإنشاء أماكن انتظار للسيارات والقضاء على أماكن تجميع القمامة العشوائية، وكذا توسعة نفق سعد زغلول ببنها، وتوسعة وتطوير نفق الحدادين بمدينة طوخ، لحل مشكلة التكدس المروري بالنفقين، بالإضافة إلي مشروع تطوير وتوسعة طريق قليوب القناطر الخيرية، وترميم كوبري عبودة الكائن على المجرى المائي بترعة الشرقاوية طريق شبين القناطر.

كما أشار المحافظ إلى خطة وإجراءات المحافظة للنهوض بقطاع النظافة عبر زيادة حملات الوحدات المحلية، وسيارات النظافة، والتعاقد مع شركة للخدمات البيئية لجمع ونقل ونظافة الشوارع والمناطق العامة من مخلفات البلدية الصلبة.

وأوضح المهندس/ أيمن عطية ان المشروعات المُنفذة في قطاع التربية والتعليم خلال الفترة من 2014 حتى الان بلغت 358 مشروعا، وجارِ الانتهاء من 39 مشروعًا، بينما المشروعات المنفذة في قطاع التعليم العالي خلال الفترة من 2014 حتى الان بلغت 21 مشروعًا، وجارِ الانتهاء من 11 مشروعًا.

كما عرض المشروعات المُنفذة في قطاع الصحة خلال الفترة من 2014 حتى الان والتي بلغت 26 مشروعًا، مشيرًا إلى أنه جارِ الانتهاء من 7 مشروعات، وفي قطاع الشباب والرياضة بلغت المشروعات المنفذة 245 مشروعًا، وجارِ الانتهاء من 14 مشروعًا.

كما استعرض المحافظ، التحديات وفرص التوسع بالأنشطة الصناعية المختلفة داخل المحافظة، واستغلال منطقة شمال الدائري كمنطقة صناعية أو لوجيستية، حيث يتم تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بعدة مناطق بشبرا الخيمة جنوب الدائري.

وأضاف: فيما يتعلق بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، فقد تم تنفيذ 398 مشروعًا خلال الفترة من 2014 حتى الان، وجارِ الانتهار من 79 مشروعًا

وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لحل عدد من المشكلات والتحديات من التي عرضها المحافظ خلال الاجتماع، تتعلق بالخدمات اليومية المُقدمة للمواطنين.