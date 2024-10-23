نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اندلاع حريق كبير عقب غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في لبنان مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق ضخم في أحد المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت عقب قصف إسرائيلي استهدفه.

ومنذ قليل، كشفت مراسلة RT مساء يوم الأريعاء إن غارة إسرائيلية ضربت منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت شقة بالقرب من السفارة الإيرانية.

وأضافت المراسلة أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.