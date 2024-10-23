العالم اليوم - ارتفاع الدولار يوقف مسيرة صعود قوية للذهب

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع الدولار يوقف مسيرة صعود قوية للذهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة بعد أن بلغت أعلى مستوى على الإطلاق، الأربعاء، إذ أثر صعود الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية على الدعم الذي تلقاه المعدن النفيس من الطلب على استثمارات الملاذ الآمن المرتبط بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر والحرب في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية أكثر من واحد بالمئة إلى 2721.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 1410 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2758.37 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2734.60 دولار.

وعادة ما يكون الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة الغموض في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية. وارتفع بأكثر من 31 بالمئة هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك، لوكالة رويترز: "إنها حالة الضبابية المرتبطة بالانتخابات الأميركية وزيادة أعباء الدين في الولايات المتحدة. يتعين عليهم إصدار (أدوات) دين بمليارات الدولارات قبل الانتخابات مباشرة في سوق يسودها نسبيا ضعف المعاملات والتوتر".

وأظهر استطلاع جديد لوكالة رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الأميركي مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس متقدمة بنسبة طفيفة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بواقع 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 33.74 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1018.65 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1055.98 دولار.