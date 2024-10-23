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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عدة قرارات إدارية بعدد من التغييرات في قيادات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والتي شملت عدة أماكن على مستوى الجمهورية وشملت مناطق القناة وسيناء والقاهرة.

عاجل| تغييرات جذرية في قيادات قطاع الآثار الإسلامية تشمل عدة مناطق بالجمهورية

وشملت تلك التغييرات بتكليف يمنى صلاح الدين كمدير عام الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمنطقة آثار جنوب القاهرة، والدكتور محمود محمد أحمد موسى كمدير عام الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمنطقة آثار غرب القاهرة، والدكتور محمد حلمي محمد مدير عام الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمنطقة آثار سيناء، والدكتور أسامة البسيوني مدير عام الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمنطقة آثار شمال القاهرة، ومحمد أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمنطقة آثار شرق الدلتا ومدن القناة

وتأتي تلك التغييرات في إطار الإصلاحات الإدارية التي بدأها الأمين العام منذ تولي مهامه والتي تسير حسب ما أعلنت الوزارة وفق الهيلة الإدارية والتي تهدق إلى تحسين دولاب العمل في المجلس الأعلى للآثار والاستفادة من كافة الكفاءات.

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